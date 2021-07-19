النيابة العامة تعلن آخر نتائج التحقيقات في مقتل هيثم درباش

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 يوليو 2021, 04:57 مساء
النائب العام الصديق الصور. (الإنترنت)

أعلنت النيابة العامة، الإثنين، آخر نتائج التحقيق في مقتل الفنان هيثم درباش وإصابة عدد من المواطنين أمام مبنى مصرف الوحدة بمنطقة الليثي بمدينة بنغازي، مشيرة إلى حبس المتهم في الواقعة احتياطيًّا على ذمة القضية، بينما لازالت التحقيقات حول الواقعة جارية في جوانب أخرى.

وقال مكتب النائب العام، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «إجراءات التحقيق المجراة بمعرفة نيابة الفويهات الجزئية - بعد الانتهاء من معاينة محل الواقعة والكشف الظاهري على جثمان المتوفى - أسفرت عن تأكيد أن وفاة المجني عليه كانت نتيجة مردها فعل اقترفه أحد الأشخاص بإطلاقه قذيفة انفجرت إثر سقوطها في حي مأهول بالسكان وتسببت الشظايا المنطلقة إثر الانفجار في قتل المواطن هيثم درباش وإلحاق أذى شخصى بعدد من المواطنين».

وأشار بيان النيابة العامة إلى «القبض على مرتكب الفعل، وباشرت النيابة العامة إجراء استجوابه، وانتهت إلى اتهامه بواقعة القتل وأمرت بحبسه حبسًا احتياطيًّا على ذمة القضية، بينما لازالت التحقيقات حول الواقعة جارية في جوانب أخرى، وهي محل متابعة من قبل مكتب النائب العام حتى إنجازها».

وفاة الفنان هيثم درباش جراء سقوط قذيفة في بنغازي
القبض على مطلق قذيفة الليثي

ويوم الأحد، أعلنت مديرية أمن بنغازي إلقاء القبض على مرتكبي جريمة قتل الفنان هيثم درباش وإصابة آخرين نتيجة قذيفة عشوائية أمام مبنى مصرف الوحدة بمنطقة الليثي في بنغازي. وذكرت المديرية أن «أعضاء التحريات العامة انطلقوا لموقع اختبائهم، وتم إلقاء القبض على صاحب حفل الزفاف ومطلق قذيفتي (آر بي جي) التي أودت بحياة المواطن وإصابة آخرين في منطقة الليثي». وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن «هؤلاء المجرمين ستتم إحالتهم إلى النيابة العامة، لمحاسبتهم وفق اللوائح والقوانين المعمول بها بالدولة الليبية». 

والفنان هيثم درباش، مواليد 1980، من عائلة فنية، والده الفنان والمخرج ابريك درباش، حيث سبق وتشاركا على خشبة المسرح في عدة أعمال فنية مسرحية، وقدم العديد من الأعمال سواء للمسرح أو التلفزيون، وقدم أكثر من 30 عملًا مسرحيًّا بين الكبار والصغار وتسعة أعمال مرئية وعشرة أعمال مسموعة، أغلبها كوميدية.

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