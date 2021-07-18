وفاة الفنان هيثم درباش جراء سقوط قذيفة في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الأحد 18 يوليو 2021, 05:13 مساء
الفنان هيثم درباش. (الوسط)

توفي الفنان، هيثم درباش، متأثرًا بجروح أُصيب بها جراء سقوط قصيفة قرب مصرف الوحدة بمنطقة الليثي، بمدينة بنغازي.

وقال مصدر محلي لـ«بوابة الوسط» الأحد إن «الفنان هيثم درباش نقل جثمانه إلى المستشفى»، مشيرًا إلى أن «شقيق الفنان هيثم درباش، أصيب بجروح ونقل إلى مستشفى 1200 ببنغازي».

والفنان هيثم درباش، مواليد 1980، من عائلة فنية، والده الفنان والمخرج ابريك درباش، حيث سبق وتشاركا على خشبة المسرح في عدة أعمال فنية مسرحية، وقدم العديد الأعمال سواء للمسرح أو التلفزيون وقدم أكثر من 30 عملًا مسرحيًّا بين الكبار والصغار و9 أعمال مرئية و10 أعمال مسموعة أغلبها كوميدية.

وتتقدم «بوابة الوسط» إلى الأسرة الفنية وعائلة الفقيد بأحر التعازي وصادق المواساة.

 

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