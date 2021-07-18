ليبيا تقدم 12 ألف لتر من الأكسجين الطبي إلى تونس

شاحنات محملة بخزانات الأكسجين الطبي في تونس. (الجوهرة إف إم)

قال رئيس المجلس البلدي بنقردان التونسية إن ليبيا ستقدم 12 ألف لتر من الأكسجين الطبي إلى المستشفى الجهوي بالبلدة، موضحا أن شاحنة تونسية في طريقها نحو الأراضي الليبية من أجل جلب الكمية المذكورة إلى تونس.

وأكد رئيس المجلس البلدي بنقردان لمراسل إذاعة «الجوهرة إف إم» المحلية، اليوم الأحد، أنه «تم اليوم وبالتنسيق مع منسق العلاقات التونسية - الليبية تمكين الجهة خلال الساعات المقبلة بكمية من الأوكسيجين تقدر بـ12 ألف لتر».

وأضاف والي مدنين، الحبيب شواط، لمراسل «الجوهرة إف إم» أن المستشفى الجهوي ببنقردان تسلم بعد ظهر اليوم 20 آلة من مكثفات الأوكسجين قدمتها وزارة الدفاع الوطني بالتنسيق مع وزارة الصحة؛ وذلك لتعزيز قدرات الإطار الطبي وتعزيز سعة خزان الأوكسجين الذي لا تتجاوز طاقته الاستيعابية 10 آلاف لتر، وهو يعتبر من أصغر الخزانات بالجهة.

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وتعاني المنظومة الصحية بتونس في ظل انتشار واسع لسلالات متحورة من الفيروس، وتزايد أعداد المصابين إلى مستوى قياسي، كما اقتربت الوفيات اليومية جراء الفيروس من 200 حالة، وهي الأكثر في المنطقة العربية وشمال أفريقيا.

وفي 14 يوليو الجاري، وجّه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، بتسخير جميع الإمكانات لدعم تونس، بعد تدهور الأوضاع الوبائية فيها، مشددا على وضع الإجراءات اللازمة قيد التنفيذ لمساندة تونس في مواجهة جائحة فيروس «كورونا المستجد».

وطالبت منظمة الصحة العالمية العالم بضرورة إغاثة تونس، مؤكدة صعوبة الوضع بها، وقد أرسلت مصر والإمارات وتركيا والمغرب والجزائر والسعودية مساعدات طبية إليها خلال الأيام القليلة الماضية.