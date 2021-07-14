المنفي يوجه الدبيبة بتوفير الدعم لتونس بعد تدهور الوضع الوبائي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 يوليو 2021, 01:53 مساء
اجتماع المنفي واللافي والدبيبة، 1 يوليو 2021، (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا)

وجّه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، بتسخير جميع الإمكانات لدعم تونس، بعد تدهور الأوضاع الوبائية فيها.

وشدّد المنفي، في كتابه إلى الدبيبة، على وضع الإجراءات اللازمة قيد التنفيذ لمساندة تونس في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على موقع «فيسبوك» اليوم، الأربعاء.

وتعاني المنظومة الصحية بتونس في ظل انتشار واسع لسلالات متحورة من الفيروس، وتزايد أعداد المصابين إلى مستوى قياسي، كما اقتربت الوفيات اليومية جراء الفيروس من 200 حالة، وهي الأكثر في المنطقة العربية وشمال أفريقيا.

وطالبت منظمة الصحة العالمية العالم بضرورة إغاثة تونس، مؤكدة صعوبة الوضع بها، وقد أرسلت مصر والإمارات وتركيا والمغرب والجزائر والسعودية مساعدات طبية إليها خلال الأيام القليلة الماضية.

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