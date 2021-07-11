حجر صحى شامل بولاية تونسية حدودية مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 يوليو 2021, 12:46 صباحا
لافتة مرورية تشير إلى ولاية تطاوين التونسية. (الإنترنت)

قرر والي تطاوين، الولاية التونسية الحدودية مع ليبيا، السبت، فرض حجر صحى شامل بكل معتمديات الولاية بداية من الأحد الموافق 11 يوليو الجاري وحتى 31 من نفس الشهر.

وبمقتضى القرار، فسيتم منع التنقل من وإلى الولاية، وفرض حظر تجول بداية من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا، وغلق جميع المحلات والفضاءات التجارية المفتوحة للعموم باستثناء المحال الغذائية، وفق موقع «موزاييك» التونسي.

- الدبيبة: رفع قرار إغلاق الحدود مع تونس في القريب العاجل

إضافة إلى منع جميع التجمعات والحفلات الخاصة والعامة، وتعليق كل التظاهرات الثقافية والرياضية والعلمية و منع ارتياد دور العبادة.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت الناطقة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية، «انهيار» المنظومة الصحية في البلاد مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة «كورونا». في حين استعان الرئيس التونسي قيس سعيد، بالقوت المسلحة من أجل «مسح كامل تراب الجمهورية لتلقيح المواطنين».

وفي وقت سابق، قررت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إغلاق الحدود مع تونس نتيجة تفشي فيروس «كورونا المستجد» فيها، لكن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة أكد خلال اتصال، الجمعة، مع نظيره التونسي هشام المشيشي، أن «إغلاق الحدود سيتم رفعه في القريب العاجل».

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