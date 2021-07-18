الدبيبة يصدر تعليمات عاجلة لمعالجة الملاحظات المتعلقة بمراكز العزل في طرابلس ومستحقات العناصر الطبية

الدبيبة يتفقد مراكز العزل في طرابلس، 17 يوليو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعليمات عاجلة لوزير الصحة علي الزناتي لمعالجة عدد من الملاحظات المتعلقة بمراكز العزل في مدينة طرابلس، وكذلك لوزيري المالية والخدمة المدنية لمعالجة ملف المستحقات المتعلقة بالعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملين بالمراكز الطبية والمستشفيات ومراكز العزل.

وتشمل الملاحظات المتعلقة بمراكز العزل في مدينة طرابلس حسب كتاب وجهه الدبيبة إلى وزير الصحة اليوم الأحد، ونشرته حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك»: «تأخر الوزارة في إعداد هيكل تنظيمي لمراكز العزل يجري من خلاله تحديد أعداد العاملين بشكل منظم والمكافاءات المقترحة وفق الهيكل» و«تأخر الوزارة في سداد مستحقات العاملين بمراكز العزل رغم إحالة مخصصات مالية بالخصوص» و«سوء حالة النظافة ونقل المخلفات من مراكز العزل، بسبب عدم سداد مستحقات الشركات المكلفة بذلك» و«نقص الإمكانيات من معدات التحليل والمواد التشغيلية المختلفة».

- الدبيبة يتفقد مراكز العزل في طرابلس (صور)

وأكد الدبيبة في كتابه لوزير الصحة على ضرورة معالجة هذه الملاحظات بشكل عاجل، وموافاته بـ«أي صعوبات تعيق معالجتها»، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته لوكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان للإشراف على مراكز العزل في هذه الظروف الاستثنائية، بالتنسيق مع الوزير في الإجراءات التي تتطلب إجراءات من طرفه.

كما وجه الدبيبة وزراء الصحة والمالية والخدمة المدنية بضرورة معالجة ملف تأخر صرف مستحقات العناصر الطبية والمساعدة بالمستشفيات ومراكز العزل المتأخرة لعدة سنوات رغم التزامها بعملها وذلك «بشكل مهني ووفق الإجراءات المتبعة بالإفراجات الجديدة وإعطاء الأولوية للعاملين بهذا القطاع».

وطالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزراء الصحة والمالية والخدمة المدينة بإحالة أي عوائق إدارية تعيق معالجة هذه الملاحظات للعرض عليه.

