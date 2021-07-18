الدبيبة يتفقد مراكز العزل في طرابلس (صور)

الدبيبة يتفقد مراكز العزل في طرابلس، 17 يوليو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء السبت، رفقة وزير الصحة، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عدد من مراكز العزل بمدينة طرابلس.

واطلع الدبيبة خلال الجولة على سير العمل داخل هذه المراكز، ومدى جاهزيتها لاستقبال الحالات المصابة، واستمع بشكل مباشر للمرضى وتعرف على مدى جودة الخدمات التي تقدم لهم، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

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كما التقى رئيس الحكومة بعدد من الأطقم الطبيّة والطبيّة المساعدة، واستمع إلى العراقيل والصعوبات التى تواجه عملهم، ومن بينها مستحقاتهم المتوقفة منذ فترة طويلة، ونقص المعدات الطبية والأدوية. وأعطى الدبيبة تعليماته إلى وكيل وزارة الصحة لتسديد مستحقات العاملين في المراكز دون أي تأخير.

وفي وقت سابق، تابع الدبيبة الوضع الوبائي الخاص بفيروس «كورونا المستجد»، واستعدادات وزارة الصحة خلال عيد الأضحى المبارك، وخططها حال تفاقم الحالة الوبائية في المراحل المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الدبيبة، مساء السبت، مع وزير الصحة، ووكيل وزارة الداخلية، بحضور رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض وأعضاء اللجنة المكلفة بالمواطنين العالقين في تونس.

وشهد الاجتماع البحث والتشاور بشأن التدابير والإجراءات التي سيتم إقرارها خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك؛ للحد من انتشار الوباء.

الدبيبة يتفقد مراكز العزل في طرابلس، 17 يوليو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

الدبيبة يتفقد مراكز العزل في طرابلس، 17 يوليو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

الدبيبة يتفقد مراكز العزل في طرابلس، 17 يوليو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)