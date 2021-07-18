«الكهرباء» تخصص غرفة تواصل مع المواطنين لمتابعة انقطاع التيار

شعار الشركة العامة للكهرباء في ليبيا (إنترنت)

خصصت الشركة العامة للكهرباء غرفة للتواصل مع المواطنين خلال فترة عيد الأضحي لمتابعة الانقطاعات في التيار الكهربائي.

وقالت الشركة في بيان اليوم على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الغرفة ستتولى متابعة الانقطاعات التي قد تحدث في مختلف المناطق، وخصصت رقمين للتواصل حال وجود أي مشكلة لدى المواطنين، هما: 0214445042 و0215825209.

- مجلس الوزاء يأذن لـ«الكهرباء» بالتعاقد لتوريد وتركيب 40 محطة متنقلة بقدرة 600 ميجاوات

وأمس بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، مع الرئيس التنفيذي لشركة «جي إي باور»، سكوت إل سترازيك، الخطوات العاجلة لمعالجة النقص الحالي في الكهرباء، وقال الدبيبة، إن الحكومة تعمل على إطلاق استثمارات طويلة الأجل في قطاع الطاقة الليبي،

وفي 8 يوليو الحالي، أذنت الحكومة لشركة الكهرباء بالتعاقد على توريد وتركيب 40 محطة متنقلة بقدرة إجمالية 600 ميغاوات لحل أزمة الكهرباء في البلاد، وكذلك التعاقد لتوريد 57 ألف عمود خشبي ضمن خطة إعادة إعمار جنوب طرابلس.