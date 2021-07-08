مجلس الوزاء يأذن لـ«الكهرباء» بالتعاقد لتوريد وتركيب 40 محطة متنقلة بقدرة 600 ميجاوات لكل محطة

الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة يتحدث لوسائل الإعلام عقب انتهاء الاجتماع العادي الرابع للعام الجاري لمجلس وزراء، الخميس 8 يوليو 2021. (لقطة مثبة من بث مباشر)

أذن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد على توريد وتركيب 40 محطة متنقلة بقدرة إجمالية 600 ميجاوات «لكل محطة» لحل ازمة الكهرباء في البلاد، وكذلك التعاقد لتوريد 57 ألف عمود خشبي ضمن خطة إعادة إعمار جنوب طرابلس، بحسب ما أعلنه الناطق باسم الحكومة محمد حمودة.

وقال حمودة، في تصريح إلى الصحفيين عقب انتهاء الاجتماع العادي الرابع للعام الجاري لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، إن المجلس «أذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد لتوريد عدد من الأعمدة الخشبية، والبالغ عددها 57 ألف عمود، ضمن إعادة إعمار جنوب طرابلس وتوريد محطات ومفاتيح وصناديق الإنارة، وكذلك إجراء عمرات جسيمة للوحدات البخارية بمحطات كهرباء الربط الزاوية المزدوجة ومحطة شمال بنغازي والبريقة ورأس لانوف، وكذلك توريد وتركيب 40 محطة متنقلة بقدرة إجمالية 600 ميجاوات لكل محطة».

وأضاف الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، أن مجلس الوزراء أذن أيضا للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد لتنفيذ مشروع محطة درنة الغازية الاستعجالية لتوليد الطاقة الكهربائية ومشروعات تقديم الدعم الفني للإدارة العامة لمشروعات الإنتاج لإجراء الدراسات الفنية والإشراف على مشروع محطة مصراتة وغرب طرابلس الغازية بالإضافة إلى توريد موصلات بمختلف الأحجام.