مجلس الوزاء يأذن لـ«الكهرباء» بالتعاقد لتوريد وتركيب 40 محطة متنقلة بقدرة 600 ميجاوات لكل محطة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 يوليو 2021, 07:59 مساء
الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة يتحدث لوسائل الإعلام عقب انتهاء الاجتماع العادي الرابع للعام الجاري لمجلس وزراء، الخميس 8 يوليو 2021. (لقطة مثبة من بث مباشر)

أذن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد على توريد وتركيب 40 محطة متنقلة بقدرة إجمالية 600 ميجاوات «لكل محطة» لحل ازمة الكهرباء في البلاد، وكذلك التعاقد لتوريد 57 ألف عمود خشبي ضمن خطة إعادة إعمار جنوب طرابلس، بحسب ما أعلنه الناطق باسم الحكومة محمد حمودة.

وقال حمودة، في تصريح إلى الصحفيين عقب انتهاء الاجتماع العادي الرابع للعام الجاري لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، إن المجلس «أذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد لتوريد عدد من الأعمدة الخشبية، والبالغ عددها 57 ألف عمود، ضمن إعادة إعمار جنوب طرابلس وتوريد محطات ومفاتيح وصناديق الإنارة، وكذلك إجراء عمرات جسيمة للوحدات البخارية بمحطات كهرباء الربط الزاوية المزدوجة ومحطة شمال بنغازي والبريقة ورأس لانوف، وكذلك توريد وتركيب 40 محطة متنقلة بقدرة إجمالية 600 ميجاوات لكل محطة».

وأضاف الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، أن مجلس الوزراء أذن أيضا للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد لتنفيذ مشروع محطة درنة الغازية الاستعجالية لتوليد الطاقة الكهربائية ومشروعات تقديم الدعم الفني للإدارة العامة لمشروعات الإنتاج لإجراء الدراسات الفنية والإشراف على مشروع محطة مصراتة وغرب طرابلس الغازية بالإضافة إلى توريد موصلات بمختلف الأحجام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهاء المباراة .. تقدم الأخضر على الأهلي بنغازي (2-1) في الوقت القاتل (فيديو)
رياضة محلية
عكس التيار: هل الانتخابات في موعدها.. أم لا تزال بعيدة المنال؟
فيديو
كاركاتير خيري - هدايا الدبيبة!
كاريكاتير
سلامة: الفضل للسراج في طلب تقرير المراجعة المالية لحسابات «المركزي»
ليبيا
رسميا.. سان جيرمان يتعاقد مع راموس حتى 2023
رياضة عالمية
الكبير: «المركزي» سيدرس الملاحظات والتوصيات في تقرير المراجعة الدولية
ليبيا
السفير البريطاني خلال زيارته ترهونة: لندن ملتزمة بالعقوبات على «ميليشيات ...
ليبيا
فرض حالة طوارئ صحية في طوكيو طيلة الأولمبياد
دولى
كأس أوروبا: المنتخب الإنجليزي إلى النهائي للمرة الأولى على حساب الدنمارك
رياضة عالمية
تعرف على نتائج اليوم الأربعاء من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
الدبيبة يقرر تخصيص 500 مليون دينار للبلديات من مخصص ميزانية التنمية
ليبيا
ترامب يقرر ملاحقة «فيسبوك» و«تويتر» و«غوغل»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وصفة حساء للتخلص من سموم الجسم