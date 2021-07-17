الدبيبة يبحث التدابير الاحترازية خلال العيد.. ويتابع أعمال لجنة العالقين

من اجتماع الدبيبة مع عدد من المسؤولين، 17 يوليو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الوضع الوبائي الخاص بفيروس «كورونا المستجد»، واستعدادات وزارة الصحة خلال عيد الأضحى المبارك، وخططها حال تفاقم الحالة الوبائية في المراحل المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد الدبيبة، مساء السبت، مع وزير الصحة علي الزناتي، ووكيل وزارة الداخلية بشير الأمين، بحضور رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض وأعضاء اللجنة المكلفة بالمواطنين العالقين في تونس، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وشهد الاجتماع البحث والتشاور بشأن التدابير والإجراءات التي سيتم إقرارها خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك؛ للحد من انتشار الوباء.

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وقدم أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة أوضاع المواطنين العالقين بتونس إلى رئيس الحكومة نتائج أعمال اللجنة التي كلفت بمساعدة المواطنين الراغبين بالعودة لليبيا عقب التأكد من سلبية اختباراتهم من فيروس «كورونا المستجد»، وحجر من ثبت إصابته بالفيروس في فنادق على نفقة الحكومة الليبية إلى حين تمام شفائهم.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الجمعة، تسجيل 2866 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، في أعلى حصيلة للبلاد منذ بداية الجائحة في مارس 2020. والأربعاء، قلل وزير الصحة علي الزناتي، خلال مؤتمر صحفي، من الزيادة اليومية المحلوظة في عدد الإصابات المسجلة بالفيروس خلال الفترة الأخيرة.

وحسب الوزير، فإن الزيادة في عدد الإصابات تعكس وعيا شعبيا بأهمية إجراء التحاليل للكشف عن الفيروس، ما رفع عدد العينات المخبرية، كما تحدث عن زيادة تكرار العينات الموجبة. وتحدث عن وجود تناسب عكسي بين زيادة الحالات الموجبة أخيرا وحالات الإيواء بمراكز العزل المختلفة سواء كانت في الأقسام أو العنايات، وكذلك حالات الوفيات جراء الوباء، والتي كانت «أقل من المتوقع».

من اجتماع الدبيبة مع عدد من المسؤولين، 17 يوليو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

من اجتماع الدبيبة مع عدد من المسؤولين، 17 يوليو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

من اجتماع الدبيبة مع عدد من المسؤولين، 17 يوليو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

من اجتماع الدبيبة مع عدد من المسؤولين، 17 يوليو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)