الزناتي يفسر سبب زيادة إصابات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 يوليو 2021, 01:54 مساء
وزير الصحة يتحدث خلال مؤتمر صحفي عن الوضع الوبائي في ليبيا، 14 يوليو 2021. (صورة من بث مباشر)

قدّم وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، سببين للزيادة اليومية المحلوظة في عدد الإصابات المسجّلة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الفترة الأخيرة.

وحسب الوزير، فإن الزيادة في عدد الإصابات تعكس وعيًا شعبيًا بأهمية إجراء التحاليل للكشف عن الفيروس، ما رفع عدد العينات المخبرية خلال الفترة نفسها، كما تحدث عن زيادة تكرار العينات الموجبة التي رأى أنها سبب أيضًا في زيادة الحالات.

وفي رسالة طمأنة للمواطنين، تحدّث الزناتي عن وجود تناسب عكسي بين زيادة الحالات الموجبة أخيرًا وحالات الإيواء بمراكز العزل المختلفة سواء كانت في الأقسام أو العنايات، وكذلك حالات الوفيات جراء الوباء، والتي كانت «أقل من المتوقع».

كما تحدث عن بقاء استهلاك الأكسجين الطبي وفق معدله الطبيعي رغم زيادة الإصابات، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعني أن حالات الإصابة الجديدة «طفيفة»، ويمكن «علاجها منزليًا أو بالعزل».  

ودخلت ليبيا أخيرا، الموجة الثالثة من الوباء، حسب عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض طارق جبريل، الذي عزى الارتفاع في الحالات إلى انتشار السلالة الهندية (متحور دلتا) في دول الجوار. وشهد منحى الإصابة بالفيروس في ليبيا صعودا ملحوظا منذ  يوم الجمعة الماضي، حيث سجلت البلاد أعلى حصيلة يومية حتى ذلك الحين مع 1710 حالة جديدة.

 

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