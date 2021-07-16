تشاد توقف 16 شابا حاولوا التسلل إلى ليبيا للانضمام إلى المتمردين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 يوليو 2021, 02:38 مساء
تشاديون موقوفون بتهمة محاولة التسلل إلى ليبيا للانضمام إلى المتمردين، 15 يوليو 2021..

أوقفت قوات الأمن التشادية 16 شابا حاولوا مغادرة البلاد بطريقة غير قانونية نحو ليبيا للالتحاق بمتمردين يقاتلون النظام الحاكم.

وجرى تقديم الموقوفين بمن فيهم قاصر إلى قوات الدرك الوطني التشادية، الخميس، بعد القبض عليهم وهم يحاولون العودة إلى ليبيا المجاورة، وفق ما ذكرته جريدة «جورنال دو تشاد»، التشادية.

وتعتقد السلطات أن الشباب المتجه إلى ليبيا يحاول الانضمام إلى الفصائل المتمردة؛ حيث تعتبر معقلا لـ«الثورة» ضد النظام، حيث قررت منع أي محاولة تسلل إليها.

- تشاد تطلق سراح سياح روس وليتوانية تم اعتراضهم بـ«منطقة حمراء» قرب ليبيا
- بسبب غياب الجيش الموحد.. ليبيا تغيب عن ترتيبات الجوار لتحييد «المتمردين»

وقال المدعي العام في محكمة عتي العليا محمد عوردي، إنه «سيتم إجراء تحقيقات لتحديد ما إذا كان هؤلاء الشباب لم يقصدوا دعم التمرد»، مؤكدا محاسبتهم على أفعالهم حال ثبت ذلك.

واتهمت واشنطن في أبريل الماضي، شركة «فاغنر» الأمنية الروسية بدعم هجوم المتمردين على شمال تشاد وتوغلهم إلى المناطق الغربية القريبة من العاصمة نجامينا؛ ما تسبب في مقتل الرئيس إدريس ديبي، واستيلاء مجلس عسكري على السلطة بقيادة نجله محمد ديبي.

وقال زعيم المتمردين التشاديين محمد مهدي، الذي قاد هجوما على شمالي تشاد «انطلاقا من الجنوب الليبي» في أبريل الماضي، لجريدة «ميديا بارت» الفرنسية، إن «ميليشياته تلقت تدريبات على يد مرتزقة فاغنر في قاعدتي براك الشاطئ وتمنهنت ومناطق أخرى في الجنوب الليبي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تبدل مراكز وهدف قاتل في الجولة الثامنة من الدوري الليبي
رياضة محلية
إدارة مدرسة ببني وليد تحمل أولياء أمور الطلبة مسؤولية حريق أتلف بعض فصولها
ليبيا
أبرز ما جاء في كلمة الدبيبة أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا
ليبيا
المندوب الروسي: نطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا دون الإخلال بالوضع ...
ليبيا
المندوبة الأميركية: الحل السياسي في ليبيا يتطلب إجراء الانتخابات في ديسمبر
ليبيا
كوبيش يؤكد أمام مجلس الأمن أهمية إجراء الانتخابات ويحذر من «انزلاق ليبيا مجددا ...
ليبيا
للعام الثاني.. مناسك الحج تقتصر على مقيمين أخذوا كامل طعومهم
عربى
تخصيص أكثر من 10 ملايين دينار لإنشاء متنزه عائلي بمقر باب العزيزية
ليبيا
الأمم المتحدة تحذر من «كارثة» بسبب عدم تلقي ملايين الأطفال لقاحاتهم
دولى
هبوط أسعار النفط بنسبة 2% بفعل مخاوف حول فائض إمدادات
اقتصاد
«الصحة العالمية»: انتشار سلالة دلتا المتحورة من «كورونا» في 111 دولة
دولى
التعاون يخطف ثلاث نقاط مهمة.. وتعادل غير مفيد للنصر والوحدة أمام دارنس والأولمبي
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

يبحث عن ابنه 24 عاما مستخدما دراجة.. والنتيجة مفاجأة