تشاد توقف 16 شابا حاولوا التسلل إلى ليبيا للانضمام إلى المتمردين

تشاديون موقوفون بتهمة محاولة التسلل إلى ليبيا للانضمام إلى المتمردين، 15 يوليو 2021..

أوقفت قوات الأمن التشادية 16 شابا حاولوا مغادرة البلاد بطريقة غير قانونية نحو ليبيا للالتحاق بمتمردين يقاتلون النظام الحاكم.

وجرى تقديم الموقوفين بمن فيهم قاصر إلى قوات الدرك الوطني التشادية، الخميس، بعد القبض عليهم وهم يحاولون العودة إلى ليبيا المجاورة، وفق ما ذكرته جريدة «جورنال دو تشاد»، التشادية.

وتعتقد السلطات أن الشباب المتجه إلى ليبيا يحاول الانضمام إلى الفصائل المتمردة؛ حيث تعتبر معقلا لـ«الثورة» ضد النظام، حيث قررت منع أي محاولة تسلل إليها.

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وقال المدعي العام في محكمة عتي العليا محمد عوردي، إنه «سيتم إجراء تحقيقات لتحديد ما إذا كان هؤلاء الشباب لم يقصدوا دعم التمرد»، مؤكدا محاسبتهم على أفعالهم حال ثبت ذلك.

واتهمت واشنطن في أبريل الماضي، شركة «فاغنر» الأمنية الروسية بدعم هجوم المتمردين على شمال تشاد وتوغلهم إلى المناطق الغربية القريبة من العاصمة نجامينا؛ ما تسبب في مقتل الرئيس إدريس ديبي، واستيلاء مجلس عسكري على السلطة بقيادة نجله محمد ديبي.

وقال زعيم المتمردين التشاديين محمد مهدي، الذي قاد هجوما على شمالي تشاد «انطلاقا من الجنوب الليبي» في أبريل الماضي، لجريدة «ميديا بارت» الفرنسية، إن «ميليشياته تلقت تدريبات على يد مرتزقة فاغنر في قاعدتي براك الشاطئ وتمنهنت ومناطق أخرى في الجنوب الليبي».