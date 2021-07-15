نائب إيطالي: لا يمكننا التخلي عن دورنا في ليبيا انتظارا للتدخل الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 يوليو 2021, 09:34 مساء
عضو مجلس النواب من حركة «خمس نجوم»، فرانشيسكو بيرتي. (آكي)

قال عضو مجلس النواب الإيطالي فرانشيسكو بيرتي، إن روما لا يمكنها التخلي عن دورها في ليبيا انتظارا للتدخل الأوروبي المحتمل، مؤكدا أن تعديل الحزب الديمقراطي للمرسوم الخاص بالمهمات الخارجية للجيش «لا يوقف التعاون مع ليبيا»، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

ورأى بيرتي النائب عن حركة «خمس نجوم» خلال النقاش الذي شهده مجلس النواب الإيطالي، اليوم الخميس، حول إعادة تمويل البعثات العسكرية في الخارجة، قبيل إجراء التصويت، أنه «سيتم تقييم تدخل افتراضي من قبل الاتحاد الأوروبي»، الذي قال إنه «يبدو أمرا صعبا».

- مجلس النواب الإيطالي يرفض مقترحا بوقف دعم خفر السواحل الليبي
- اعتصام جمعيات إيطالية ضد تجديد المهمة العسكرية في ليبيا

وأكد بيرتي أن «إيطاليا لا يمكن أن تتخلى عن دورها، في ليبيا، وذلك في انتظار التدخل الأوروبي المنتظر» وفق ما نقلته «آكي».

ورفض مجلس النواب الإيطالي اليوم مقترحا قدمه ثلاثون نائبا يقضي بوقف الدعم المقدم لقوات خفر السواحل الليبي، كما صادق المجلس على مقترح الأغلبية بتمديد عمل البعثات العسكرية في الخارج.

ونظمت جمعيات إيطالية، أمس الأربعاء، اعتصاما في ساحة مقر مجلس النواب «مونتي تشيتوريو» تزامنا مع التصويت على تجديد البعثات الدولية، ومنها تلك المرابطة في ليبيا.

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