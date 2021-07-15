اعتصام جمعيات إيطالية ضد تجديد المهمة العسكرية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 يوليو 2021, 12:15 صباحا
اعتصام جمعيات إيطالية في ساحة مقر مجلس النواب الإيطالي، 14 يوليو2021. (آكي)

نظمت جمعيات إيطالية اعتصاماً في ساحة مقر مجلس النواب (مونتي تشيتوريو) تزامناً مع التصويت في البرلمان الإيطالي على تجديد البعثات الدولية ومنها تلك المرابطة في ليبيا، والمقرر أن يجري اليوم الخميس.

وقال بيان للمنظمين، إن «الجميع سيكونون في الساحة وأعينهم مغطاة بعصبة بيضاء، رمز للسلطات التي ترفض الرؤية، وتنحني طواعية للهمجية وإلغاء حقوق الإنسان».

وأوضح منظمو الحدث أن الهدف هو «التنديد بمسؤولية السلطات الإيطالية في المذابح المستمرة للمهاجرين بمنطقة وسط البحر المتوسط ​​وفي دائرة العنف والاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون في ليبيا بشكل ممنهج».

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وتقول هيئة الدفاع الإيطالية إن الوجود العسكري الإيطالي الحالي 250 جنديا في مقرها بمدينة مصراتة، في إطار البعثة الثنائية للمساعدة والدعم (MIASIT)، من إجمالي الحد الأقصى المصرح به البالغ 400 جندي.وقالت في بيان في يونيو الماضي، إن الأنباء حول زيادة الكتيبة الإيطالية في ليبيا إلى الضعف لا أساس لها.

ويثور الجدل بشأن تسليم المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا، إذ دعت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين في يونيو الماضي إلى وضع حد لما وصفته بـ«الاحتجاز التعسفي في ليبيا»، وذلك من خلال إنشاء عملية مراجعة قضائية، والدعوة لوجود بدائل للاحتجاز تبدأ بالإفراج الفوري عن الأشخاص الأكثر ضعفا.

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