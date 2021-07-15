مجلس النواب الإيطالي يرفض مقترحا بوقف دعم خفر السواحل الليبي

مجلس النواب الإيطالي. (أرشيفية: الإنترنت)

رفض مجلس النواب الإيطالي مقترحا بوقف الدعم لقوات خفر السواحل الليبي قدمها ثلاثون نائبا، كما صادق المجلس خلال اجتماعه، اليوم الخميس، على مقترح الأغلبية بتمديد عمل البعثات العسكرية في الخارج، وفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

واعتبر نواب ينتمون إلى مختلف الكتل البرلمانية بمجلس النواب الإيطالي قبل عملية التصويت أن «استمرار الدعم المباشر وغير المباشر لإعادة الرجال والنساء والأطفال المهاجرين إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا والتظاهر بعدم وجود هذا الواقع، يشكل انتهاكا للاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان».

وأوضحوا أنه «لهذا السبب سنصوت اليوم ضد إعادة تمويل المهمة الثنائية لدعم خفر السواحل الليبي، مقتنعين بأن من واجبنا معارضة مثل هذا الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان الذي يحدث على بعد بضع أميال بحرية عن سواحلنا».

- اعتصام جمعيات إيطالية ضد تجديد المهمة العسكرية في ليبيا

وأشار النواب إلى أن «الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون في ليبيا كانت موضوع تقارير عديدة للأمم المتحدة، كبرى المنظمات الإنسانية واستقصاءات صحفية عديدة»، مشددين على ضرورة وضع «خطة أوروبية لإجلاء المهاجرين من معتقلات الليبيين وفتح ممرات إنسانية ثابتة للسماح لمن في ليبيا منهم بالنجاة من ذلك الجحيم».

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، إن من بين هؤلاء النواب بيير لويجي بيرساني، لاورا بولدريني، ستيفانو فاسينا، ماتيو أورفيني، وغيرهم.

ونظمت جمعيات إيطالية، أمس الأربعاء، اعتصامًا في ساحة مقر مجلس النواب «مونتي تشيتوريو» تزامنًا مع التصويت على تجديد البعثات الدولية، ومنها تلك المرابطة في ليبيا.