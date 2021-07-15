أبوالغيط: الانتخابات نقطة فاصلة في مسار إنقاذ ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 يوليو 2021, 06:26 مساء

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إن «الزخم المصاحب للعملية السياسية» في ليبيا «لا بد أن يستمر»، معتبرا أن توقفها يعني «الخزلان» للشعب الليبي.

وأكد، في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة للحالة الليبية، عمل الجامعة العربية على إجراء الانتخابات، معتبرا أن هذا الاستحقاق يعد «نقطة فاصلة في مسار إنقاذ ليبيا والحفاظ عليها موحدة ومستقرة».

وشدد أبوالغيط على أن إخراج القوات الأجنبية من ليبيا «دون تأخير» يعد «ضرورة ملحة»، موضحا أن «التباطؤ والتأخر» في هذا الشأن ستكون له «انعكاسات خطيرة» على المسار السياسي الليبي.

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