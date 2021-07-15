سرقة أسلاك كهرباء بطول 1460 مترا في قصر بن غشير وزليتن

سرقة أسلاك من أحد أعمدة الكهرباء، (أرشيفية: صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، وقوع عمليات سرقة لأسلاك ضغط عالي بطول 1460 مترًا في بلديتي قصر بن غشير وزليتن.

واعتدت مجموعة خارجة عن القانون على خط الجعيدي بدائرة توزيع قصر بن غشير، وسطت على أسلاك بطول 750 مترًا، ما أدى إلى فصل التغذية عن أحد المحولات، كذلك سرقت 150 مترًا على خط المشتل و560 مترًا على خط الجهاد بدائرتي توزيع جنوب وشرق زليتن على الترتيب، ما أدى إلى تعطل ثلاثة محولات، وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض منازل المواطنين، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وجدّدت الشركة دعوتها إلى الجهات الأمنية والقضائية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لـ«ردع المخربين» من أجل إنهاء هذه الظاهرة التي «أرهقت كاهل الشركة».