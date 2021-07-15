الدبيبة يشكل لجنة عليا لشؤون المهجرين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 يوليو 2021, 11:11 صباحا
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بتشكيل لجنة عليا لشؤون المهجرين، برئاسة وزير الدولة لشؤون المهجرين أحمد أبوخزام.

وتختص اللجنة بمساعدة المهجرين، وتسهيل الخدمات لهم، حسب القرار الذي يحمل رقم 189 للعام 2021.

ونص القرار على أن تستقبل اللجنة طلبات وتظلمات المهجرين، ودراسة الصعوبات التي تحول دون عودتهم ومباشرة تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تتلقى الطلبات ذات الطابع الخدمي «الصحة والتعليم والتنقل والعمل».

وستعمل اللجنة على ضمان تمتع المهجرين بكامل حقوقهم المدنية، وحث البلديات المستضيفة لهم على تسجيل بياناتهم بمنظومة تتبع النزوح الخاصة بمكتب وزير لدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان.

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