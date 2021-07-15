وزيرة العدل: خطة لإدخال خدمات الأرشفة الإلكترونية والتقاضي عن بعد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 يوليو 2021, 01:05 صباحا
وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة إبراهيم خلال زيارة محكمة المرج الابتدائية، 14 يوليو 2021. (فيسبوك)

أعلنت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة إبراهيم، الأربعاء، خطة طموحة بإدخال خدمات الأرشفة الإلكترونية ونظام التقاضي عن بُعد.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة إلى محكمة المرج الابتدائية وكان في استقبالها رئيس المحكمة ورئيس النيابة وجمع من القضاة وأعضاء النيابة العامة، حسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشارت إلى السعي لتوفير «خدمات التأمين الصحي لكافة أعضاء الهيئات القضائية و الموظفين»، مؤكدة حرص الوزارة على تحسين ظروف الاحتجاز داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بما يكفل احترام حقوق الإنسان.

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