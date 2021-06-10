وزيرة العدل: تدريب القضاة في مجال الإشراف على الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يونيو 2021, 09:16 صباحا
لقاء وزيرة العدل مع وفد أوروبي، 9 يونيو 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

قالت وزيرة العدل حليمة البوسيفي إن الوزارة تعمل جاهدة على إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل، وتتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لأجل تدريب القضاة في مجال الإشراف على الانتخابات والطعون الانتخابية.

جاء ذلك خلال لقائها وفد ممثل عن عدة هيئات أوروبية، أمس الأربعاء، حيث أكدت حرص الوزارة على إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات، واحترام حقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما أشارت إلى اهتمام الوزارة بالمصالحة الوطنية، ثم تطرقت إلى إجراءات إخلاء سبيل المحتجزين قسرا وكذلك إجراءت تحسين ظروف المهاجرين غير الشرعيين داخل مراكز الإيواء، والعمل مع وزارة الداخلية بالخصوص.

وأكدت اهتمام «العدل» بتمكين المرأة، وحضورها القوي داخل مؤسسات الدولة، وأن الوزارة لديها وحدة دعم وتمكين المرأة لأجل هذا الغرض، ثم عرجت على جهود تطوير مركز الخبرة القضائية و البحوث.

من جهته، أعرب الوفد الأوربي عن استعداده المساعدة في تطوير العدالة الجنائية ورفع قدرات أعضاء النيابة العامة وإدارة القانون وكذلك التعاون مع جهاز الشرطة القضائية وتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الحماية القانونية لحقوق الإنسان، معبرا عن ارتياحه لمستوى التعاون بين وزارة العدل والاتحاد الأوربي ولاسيما بعثة الاتحاد الأوربي «يوبام»، التي تعمل من خلال مذكرة التعاون الموقعة بينهما.

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