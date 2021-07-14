مركز الامتحانات: اعتماد منظومة بيانات موحدة لأكثر من مليوني طالب

الدبيبة خلال حضوره الاجتماع الأول لوزير التربية والتعليم بمديري مكاتب الامتحانات بكل البلديات الليبية، 14 يوليو 2021. (وزارة التربية والتعليم)

أعلن مدير عام المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد، اليوم الأربعاء، اعتماد منظومة بيانات عامة موحدة لكل الطلاب الليبيين تضم بيانات مليونين و26 ألفا و487 طالبًا وطالبة، يدرسون في 5783 مدرسة عامة وخاصة و64 مدرسة خارج ليبيا موزعة على 34 دولة.



الإعلان جاء خلال احتضان المركز العام للتدريب وتطوير التعليم الاجتماع الأول لوزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى محمد المقريف بمديري مكاتب الامتحانات بكل البلديات الليبية، استعدادًا لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2020-2021، بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، ووزير الدولة لشؤون الاتصال والشؤون السياسية ومدير عام المركز الوطني للامتحانات، ومديرة المركز العام للتدريب وتطوير التعليم.



وأوضح السيد أحمد، خلال كلمته في الاجتماع، إمكانية سحب إفادات التخرج وكشوف الدرجات لطلاب الشهادتين من مناطقهم بعدما كانت تسحب من المركز الوطني للامتحانات فقط، وفق بيان صادر عن وزارة التعليم.



توحيد منظومة الامتحانات

وأشار إلى أن المركز الوطني للامتحانات شرُف على توحيد الوزارتين والتئامهما في وزارة واحدة، لافتًا إلى توحيد منظومة الامتحانات لتشمل جميع الطلاب في كامل التراب الليبي، وتوحيد امتحانات الشهادتين بالداخل، وكذا توحيد الخطة الدراسية لسنوات النقل بالتنسيق مع مركز المناهج التعليمية، وإعداد وتجهيز امتحانات الشهادتين بالخارج والتي ستنطلق نهاية الشهر الجاري، وفق قوله.



بدوره، أثنى وزير التربية والتعليم على جهود رئيس الحكومة وتخصيصه ميزانية للمركز الوطني للامتحانات رغم عدم اعتماد الميزانية من مجلس النواب، منوهًا بجهود مراقبي التعليم في كامل التراب الليبي، مؤكدًا أن الوزارة موحدة على مستوى التراب الليبي إداريا وماليا وفنيا.



وفي كلمته، اعتبر رئيس الحكومة التعليم «القاعدة والطريق للمستقبل والأساس لبناء الأمة»، وقال: «منذ توليت مهامي وأنا أتابع التعليم باعتباره قطاعا حيويا»، وأضاف: «وجودكم اليوم من كل ربوع ليبيا خير دليل على أننا قطعنا شوطا في مسيرة الحكومة وأننا نجحنا في توحيد مؤسساتها بعد انفصال وتباعد لأكثر من ست سنوات».



وتعهد بتقديم الدعم التام لوزارة التربية والتعليم، كما تعهد بإعطاء تعليماته لصرف مكافأة مقطوعة شهريا لكل مديري مكاتب الامتحانات في كامل التراب الليبي، وفق البيان.

من الاجتماع الأول لوزير التربية والتعليم بمديري مكاتب الامتحانات بكل البلديات الليبية، 14 يوليو 2021. (وزارة التربية والتعليم)

من الاجتماع الأول لوزير التربية والتعليم بمديري مكاتب الامتحانات بكل البلديات الليبية، 14 يوليو 2021. (وزارة التربية والتعليم)

الدبيبة خلال حضوره الاجتماع الأول لوزير التربية والتعليم بمديري مكاتب الامتحانات بكل البلديات الليبية، 14 يوليو 2021. (وزارة التربية والتعليم)

الدبيبة خلال حضوره الاجتماع الأول لوزير التربية والتعليم بمديري مكاتب الامتحانات بكل البلديات الليبية، 14 يوليو 2021. (وزارة التربية والتعليم)

من الاجتماع الأول لوزير التربية والتعليم بمديري مكاتب الامتحانات بكل البلديات الليبية، 14 يوليو 2021. (وزارة التربية والتعليم)