وزارة الداخلية: قفل منتجعات مقامة على أراضي الدولة بقصر خيار

عناصر أمنية تنفذ قرار غلق المنتجعات السياحية المقامة على أراضي الدولة بقصر خيار، 14 يوليو 2021. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، قفل عدد من المنتجعات السياحية المقامة على الأراضي المملوكة للدولة في منطقة قصر خيار.



جاء ذلك في حملة للدوريات الأمنية التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، ورئيس نيابة قصر خيار، ودوريات من جهاز الشرطة الزراعية، تنفيذًا لتعليمات النائب العام بمنع الاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة وضبط المخالفين، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية.

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وأشار البيان إلى أن الحملة أسفرت عن قفل عدد من المنتجعات، وضبط آلة لحفر الآبار داخل غابة قصر خيار وحجزها داخل مقر فرع إدارة إنفاد القانون طرابلس، إضافة إلى ضبط المخالفين وإحالتهم لجهات الاختصاص.

ونهاية يونيو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية انطلاق حملة أمنية في عدد من المناطق لضبط ومنع الاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة. ونفذت قوة من فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية الحملة التي شملت مناطق: القره بوللي وقصر خيار وغنيمة.

وأصدر النائب العام تعليماته لجهات إنفاذ القانون وأخصها جهاز الشرطة الزراعية بالعمل على رصد وحصر كل حالات التعدى على أملاك الدولة شرق البلاد وجنوبها خلال مدة لا تتجاوز آخر أيام الشهر الجاري، مع استكمال أعمال رصد وإحصاء حالات التعدي بالمنطقة الغربية.

عناصر أمنية تنفذ قرار غلق المنتجعات السياحية المقامة على أراضي الدولة بقصر خيار، 14 يوليو 2021. (وزارة الداخلية)

عناصر أمنية تنفذ قرار غلق المنتجعات السياحية المقامة على أراضي الدولة بقصر خيار، 14 يوليو 2021. (وزارة الداخلية)

عناصر أمنية تنفذ قرار غلق المنتجعات السياحية المقامة على أراضي الدولة بقصر خيار، 14 يوليو 2021. (وزارة الداخلية)