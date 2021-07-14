«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 يوليو 2021, 11:48 صباحا

حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة مساء اليوم، الأربعاء على ساحل درنة، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وتوقعت نشرة الصيد البحري الصادرة من المركز، أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، ومتوسطة مساء اليوم على الساحل من الخمس إلى مصراتة؛ بسبب ظهور الشبورة المائية.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية على ساحل زوارة وطرابلس، تتحول غدًا إلى شمالية شرقية وشرقية إلى جنوبية شرقية، ســرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وهادئ على ساحل سرت.
- درجة الحرارة بين 25 و26 درجة مئوية.
- الرؤيـة جيدة، وتكون متوسطة مساء اليوم وفي الصباح الباكر على الساحل من الخمس إلى مصراتة؛ بسبب ظهور الشبورة المائية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح شمالية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل مساء اليوم إلى 25 عقدة على ساحل درنة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر، ويصل إلى مترين على الساحل من درنة إلى طبرق.
- البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على الساحل من درنة إلى طبرق.
- درجة الحرارة بين 25 و26 درجة مئوية والرؤية جيدة.

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