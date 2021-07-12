الدبيبة يلزم الوزارات والهيئات بتدابير وإجراءات احترازية لمجابهة «كورونا»

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية: الحكومة)

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قرارا بإلزام كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة والخاصة باتخاذ كافة التدابير إحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، على أن يتم العمل بتلك التدابير لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.

وتضمنت التدابير الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة رقم (178) الذي اطّلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه ما يلي: حضور الموظفين بنسبة 25% وبما يضمن سير العمل، تحديد ساعات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، وإلزام الموظفين والزوار بارتداء الكمامة خلال ساعات الدوام الرسمي.

غلق المقاهي وصالات المناسبات

وأصدر الدبيبة في وقت سابق قرارًا باتخاذ إجراءات احترازية لمجابهة فيروس «كورونا»، وذلك مع تسجيل 2854 إصابة جديدة بالوباء في حصيلة هي الأعلى منذ بداية تفشي الوباء في البلاد مارس 2020. وحسب القرار رقم 179، «تُغلق المقاهي وصالات المناسبات الاجتماعية لمدة أسبوعين، وتمنع إقامة المآتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي».

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ونص القرار على «تقييد الأسواق العامة والشعبية والمحلات التجارية غير المنصوص عليها بالمادة السابقة من هذا القرار بالالتزام بوضع الضوابط الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة لارتداء الكماماات والتباعد الجسدي».

عقوبات على المخالفين

وقرر الدبيبة أن «تتولى وزارتا الداخلية والدفاع ومأمورو الضبط القضائي تنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع الوزارات المعنية والبلديات»، مع توقيع عقوبات على كل من يخالف أحكام هذا القرار وفق مادتين في قانوني الطوارئ والعقوبات.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» منذ بداية الجائحة في ليبيا في مارس 2020، إلى 204 آلاف و90 حالة بينها 180 ألفًا و860 شفاء، و19 ألفا و990 نشطة، و3240 وفاة، فيما بلغ عدد المطعمين ضد الوباء 425 ألفا و119 شخصًا.