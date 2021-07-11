الدبيبة يقر إجراءات احترازية لمجابهة «كورونا»: غلق المقاهي أسبوعين.. ومنع المآتم والأفراح

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة قرارًا باتخاذ إجراءات احترازية لمجابهة فيروس «كورونا»، وذلك مع تسجيل 2854 إصابة جديدة بالوباء في حصيلة هي الأعلى منذ بداية تفشي الوباء في البلاد مارس 2020.

وحسب القرار رقم 179، الذي اطّلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، «تُغلق المقاهي وصالات المناسبات الاجتماعية لمدة أسبوعين، وتمنع إقامة المآتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي».

ونص القرار على «تقييد الأسواق العامة والشعبية والمحلات التجارية غير المنصوص عليها بالمادة السابقة من هذا القرار بالالتزام بوضع الضوابط الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة لارتداء الكماماات والتباعد الجسدي».

عقوبات على المخالفين

وقرر الدبيبة أن «تتولى وزارتا الداخلية والدفاع ومأمورو الضبط القضائي تنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع الوزارات المعنية والبلديات»، مع توقيع عقوبات على كل من يخالف أحكام هذا القرار وفق مادتين في قانوني الطوارئ والعقوبات.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» منذ بداية الجائحة في ليبيا في مارس 2020، إلى 204 آلاف و90 حالة بينها 180 ألفًا و860 شفاء، و19 ألفا و990 نشطة، و3240 وفاة، فيما بلغ عدد المطعمين ضد الوباء 425 ألفا و119 شخصًا.