وزير الداخلية يناقش اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز المباحث الجنائية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 يوليو 2021, 08:21 مساء
اجتماع وزير الداخلية مع رئيس جهاز المباحث الجنائية العميد محمود عاشور، الأحد 11 يوليو 2021. (وزارة الداخلية)

اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية العميد خالد مازن، اليوم الأحد، مع رئيس جهاز المباحث الجنائية العميد محمود عاشور، وذلك لمناقشة اعتماد الهيكلية التنظيمية لجهاز المباحث الجنائية.

وأضافت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع جرى خلالها مناقشة تقديم الدعم لجهاز المباحث الجنائية بما يضمن انجاح سير العمل الأمني في تنفيذ المهام المكلف بها وتحقيق أفضل الخدمات الأمنية والارتقاء بالمستوى الأمني لوزارة الداخلية.

وفي وقت سابق اليوم اجتمع وزير الداخلية بمكتبه مع وكيل الوزارة للشؤون العامة العميد محمود سعيد، لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بسير العمل والمشاكل التي تعترضه وايجاد الحلول لها بما يساهم في إنجاح سير العمل بالوزارة.

- وزير الداخلية يبحث الأوضاع الأمنية بالمنطقة الجنوبية

كما عقد الوزير اجتماعات مع عضوي مجلس النواب عبدالقادر يحيى وعبدالسلام المرابط ومدير أمن أوباري العقيد علي عبيد، وكذلك مدير أمن تراغن العميد الساعدي أبوكليش ومدير أمن القطرون العقيد محمد إبراهيم اردي.

وقالت وزارة الداخلية إن الوزير ناقش مع مديري الأمن عدد من القضايا الأمنية بمناطق الجنوب، بالإضافة إلى المواضيع التي تهم مديريات الأمن في المنطقة.

رئيس جهاز المباحث الجنائية العميد محمود عاشور خلال اجتماعه مع اجتماع وزير الداخلية، الأحد 11 يوليو 2021. (وزارة الداخلية)
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