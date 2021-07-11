خلال لقاءات مع مديري أمن أوباري وتراغن والقطرون.. وزير الداخلية يبحث الأوضاع الأمنية بالمنطقة الجنوبية

اجتماع وزير الداخلية مع مديري أمن تراغن والقطرون، الأحد 11 يوليو 2021. (وزارة الداخلية)

عقد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة العميد خالد مازن، اليوم الأحد، اجتماعًا مع عضوي مجلس النواب ومديري أمن أوباري وتراغن والقطرون الأوضاع الأمنية في المنطقة الجنوبية والمشاكل التي تواجه سير العمل بهذه المديريات.

وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن اجتماع العميد خالد مازن مع مدير أمن تراغن العميد الساعدي أبوكليش، ومدير أمن القطرون العقيد محمد إبراهيم اردي جرت خلاله مناقشة الأوضاع الأمنية داخل المنطقتين واستعراض المشاكل التي تواجه مديريتي الأمن بهما وتذليلها لإنجاح سير العمل الأمني.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة عدد من القضايا الأمنية بمناطق الجنوب خصوصًا منطقة القطرون، بالإضافة إلى عدد من المواضيع التي تهم مديريات الأمن بالمنطقة الجنوبية.

أما اجتماع وزير الداخلية مع عضوي مجلس النواب عبدالقادر حسن يحيى وعبدالسلام المرابط بحضور مدير أمن أوباري العقيد علي عبيد، فقالت الوزارة إنه ناقش عددًا من المواضيع الأمنية والجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في حفظ الأمن بالمنطقة الجنوبية، وعلى كامل التراب الليبي.

اجتماع وزير الداخلية مع مديري أمن تراغن والقطرون، الأحد 11 يوليو 2021. (وزارة الداخلية)