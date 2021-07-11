مع اكتشاف 53 إصابة.. إجراءات احترازية لمكافحة «كورونا» في زوارة

عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، (أرشيفية: الإنترنت)

قررت بلدية زوارة، اليوم الأحد، إعادة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثالثة لوباء «كورونا».

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية زوارة، وبعد اجتماع الإدارات الصحية ومراقب التعليم ببلدية زوارة بحضور عضو المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية، تقرر إغلاق المؤسسات التعليمية ببلدية زوارة الكبري ابتداءً من يوم غدٍ، الاثنين باستثناء طلبة الشهادة الثانوية والإعدادية وذلك لاستكمال المناهج المقررة على أن يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية.



وشملت الإجراءات «ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية داخل المقار الرسمية والمحال والأسواق التجارية»، و«التأكيد على تطبيق التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، والحفاظ على المسافة بين الأشخاص بالأماكن الخاصة والعامة كافة، والالتزام بارتداء الكمامات واستعمال الكحول قدر الإمكان للجميع».

وتُعدّ هذه الخطوة الأولى في هذا الوقت وفي هذه الظروف الصحية التي تمر بها زوارة بصفة خاصة، وليبيا بشكل عام، حسب المكتب الإعلامي.

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يأتي ذلك في حين أعلن جهاز الطب العسكري زوارة اكتشاف 53 إصابة جديدة بالوباء من إجمالي 138 عينة. في حين قررت عدد من البلديات تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثالثة لوباء «كورونا».

وفي وقت سابق الأحد، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 2854 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 376 حالة شفاء، و8 حالات وفاة في حصيلة إصابات هي الأعلى منذ بداية تفشي الوباء في البلاد مارس 2020.