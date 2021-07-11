وفد حكومي يصل مطار قرطاج التونسي.. و«معيتيقة» يستقبل أولى رحلات العالقين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 يوليو 2021, 01:17 صباحا
وفد حكومي ليبي يصل مطار قرطاج الدولي التونسي، 10 يوليو 2021. (منصة حكومتنا)

وصل، مساء السبت، وفد حكومي إلى مطار قرطاج الدولي بتونس، بهدف متابعة أوضاع الليبيين العالقين، ويأتي ذلك تزامنا مع وصول رحلة إلى مطار معيتيقة الدولي تقل عالقين في تونس.

جاء ذلك في إعلان لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبر منصة «حكومتنا» المعنية بنشر النشاطات الحكومية، أشار إلى أن زيارة الوفد تأتي بتعليمات من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وتستهدف وضع «حلول عاجلة تضمن عودة العالقين الليبيين» بعد أخذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس «كورونا».

ونشرت المنصة الحكومية مقطع فيديو للحظة وصول طائرة العالقين في تونس إلى مطار معيتيقة الدولي.

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وأعلن القنصل الليبي لدى تونس فاضل القريو، السبت، تشكيل لجنة طوارئ تتولى إجلاء المواطنين الليبيين العالقين في الأراضي التونسية عبر رحلات جوية. وجاء القرار «بتعليمات مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة»، وستتولي اللجنة نقل الليبيين من مطار قرطاج الدولي في تونس، مع ضرورة حصول الركاب على تحليل «بي سي آر»، مفعوله 24 ساعة، وفق منصة «حكومتنا».

وقررت حكومة الوحدة الوطنية غلق المنافذ البرية والجوية مع تونس لمدة أسبوع، ابتداءً من السبت 10 يوليو، بسبب تفشي الوباء في تونس؛ بينما وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم بـ«سرعة تمكين العالقين من العودة إلى البلاد»، وطالب بتوفير «كل الدعم لإتمام عودتهم دون أي تأخير، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية».

وفد حكومي ليبي يصل مطار قرطاج الدولي التونسي، 10 يوليو 2021. (منصة حكومتنا)
وفد حكومي ليبي يصل مطار قرطاج الدولي التونسي، 10 يوليو 2021. (منصة حكومتنا)
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