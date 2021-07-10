لجنة طوارئ لإجلاء الليبيين العالقين في تونس عبر رحلات جوية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 يوليو 2021, 04:50 مساء
مبنى مطار تونس قرطاج الدولي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن القنصل الليبي لدى تونس فاضل القريو، مساء اليوم السبت، تشكيل لجنة طوارئ تتولى إجلاء المواطنين الليبيين العالقين في الأراضي التونسية عبر رحلات جوية.

وقالت صفحة «حكومتنا» إن القرار جاء «بتعليمات مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة»، مشيرة إلى أن اللجنة ستتولى نقل الليبيين من مطار قرطاج الدولي في تونس، مع ضرورة حصول الركاب على تحليل «بي سي آر»، مفعوله 24 ساعة.

وسيكون تسيير الرحلات الجوية إلى طرابلس وبنغازي من المطار التونسي، مع التأكيد على «توحيد عمل شركات الخطوط الجوية بهدف إجلاء أصحاب التذاكر»، وفق الصفحة.

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وقررت حكومة الوحدة الوطنية غلق المنافذ البرية والجوية مع تونس لمدة أسبوع، ابتداءً من السبت 10 يوليو، بسبب تفشي الحالة الوبائية في تونس؛ بينما وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم بـ«سرعة تمكين العالقين من العودة إلى البلاد»، وطالب بتوفير «كل الدعم لإتمام عودتهم دون أي تأخير، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية».

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