المنفي يؤكد لقيس سعيد دعم ليبيا الكامل لتونس في الظروف الصحية الاستثنائية

الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية محمد المنفي. (الرئاسة التونسية)

أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفيًا بالرئيس التونسي قيس سعيد، عبر فيه عن دعم ليبيا الكامل ومؤازرتها للشقيقة تونس شعبًا وحكومةً، خلال الظروف الصحية الاستثنائية التي تعيشها هذه الأيام، بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي أكد للرئيس قيس سعيد على قدرة الشعب التونسي «على تجاوز هذه المحنة بثبات، معبرًا عن وقوف ليبيا جنبًا إلى جنب مع الشعب التونسي الشقيق في محنته».

من جانبه أثنى الرئيس التونسي قيس سعيد على الموقف الليبي الداعم لتونس، موكدًا على عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

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وظهر اليوم، أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اتصالا هاتفيا بالرئيس التونسي قيس سعيد، أكد خلاله دعم ليبيا ووقوفها إلى جانب تونس، لمجابهة جائحة كورونا، موضحا أن إجراء غلق الحدود سيكون لفترة قصيرة.

وتعهد الدبيبة للرئيس قيس سعيد بوقوف ليبيا إلى جانب تونس لمجابهة جائحة كورونا وتوفير معدات صحية خاصة لفائدة منطقة الجنوب التونسي، وفق الرئاسة التونسية.

وقررت حكومة الوحدة الوطنية، أمس الخميس، إغلاق المنافذ الجوية والبرية مع تونس لمدة أسبوع، بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد»، والنسخة المتحورة «دلتا»، وحديث الناطقة باسم وزارة الصحة التونسية عن انهيار المنظومة الصحية في البلاد.