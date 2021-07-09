الدبيبة: الحكومة ستعمل مع «المركزي» لاستكمال عملية التوحيد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 يوليو 2021, 12:54 صباحا
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية: الحكومة)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن الحكومة ستعمل مع المصرف المركزي لاستكمال عملية توحيد المؤسسات المالية وذلك بعد تسليم تقرير المراجعة الدولية للمصرف المركزي طرابلس والبيضاء، الخميس.

وشارك الدبيبة في لقاء تسليم التقرير برفقة أعضاء المجلس الرئاسي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وبحضور محافظ المصرف المركزي ونائبيه، معتبرا أن الأجوا «تدعو إلى التفاؤل».

- البعثة الأممية تنشر فقرات من تقرير المراجعة الدولية لحسابات «المركزي»

-كوبيش: مراجعة حسابات «المركزي» خطوة جوهرية نحو توحيد ليبيا

وأضاف في بيان صادر عنه، في الساعات الأولى من صباح الجمعة: «لقد كانت مهمة حكومتنا ومنذ أول يوم لاعتمادها العمل العمل لم شمل هذا الوطن، وإيجاد اقتصادي قوي أساسه التنمية والإعمار دون أن تؤرقه الديون المتراكمة».

كما اعتبر أن هذه الخطوة «ستكون داعما كبيرا لأداء الحكومة لرؤيتها في تحريك عجلة الاقتصاد تعزيز فعالية السياسة النقدية ودور المصرف والقطاع المصرفي خلق تنمية مكانية ومستدامة، و سنعمل على الاستفادة من نتائج التقرير في ما يخص الحكومة ودورها كما سنعمل كشريط رئيسي مع المصرف المركزي لاستكمال عملية التوحيد».

وسلم المبعوث الأممي يان كوبيش لتقرير إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، دون الإعلان عن فحواه. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهاء المباراة .. تقدم الأخضر على الأهلي بنغازي (2-1) في الوقت القاتل (فيديو)
رياضة محلية
عكس التيار: هل الانتخابات في موعدها.. أم لا تزال بعيدة المنال؟
فيديو
كاركاتير خيري - هدايا الدبيبة!
كاريكاتير
سلامة: الفضل للسراج في طلب تقرير المراجعة المالية لحسابات «المركزي»
ليبيا
رسميا.. سان جيرمان يتعاقد مع راموس حتى 2023
رياضة عالمية
الكبير: «المركزي» سيدرس الملاحظات والتوصيات في تقرير المراجعة الدولية
ليبيا
السفير البريطاني خلال زيارته ترهونة: لندن ملتزمة بالعقوبات على «ميليشيات ...
ليبيا
فرض حالة طوارئ صحية في طوكيو طيلة الأولمبياد
دولى
كأس أوروبا: المنتخب الإنجليزي إلى النهائي للمرة الأولى على حساب الدنمارك
رياضة عالمية
تعرف على نتائج اليوم الأربعاء من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
الدبيبة يقرر تخصيص 500 مليون دينار للبلديات من مخصص ميزانية التنمية
ليبيا
ترامب يقرر ملاحقة «فيسبوك» و«تويتر» و«غوغل»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«فولكس فاغن» تكشف عن منافس سيارات Tiguan الشهيرة (فيديو)