قرار حكومي بتحديد واعتماد الرسوم والعوائد ذات الطابع المحلي

الدبيبة متحدثا خلال افتتاح المركز الإعلامي لمفوضية الانتخابات، الأحد 4 يوليو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، قرارا يقضي باعتماد الرسوم والعوائد ذات الطابع المحلي.

وحددت المادة الأولى من القرار رقم «171» لسنة 2021، عديد الخدمات باعتبارها ذات طابع محلي بكل بلدية، ونصت على تحصيل الرسوم والعوائد وفقا للأحكام الواردة بلائحة نظام الإيرادات المحلية في البلديات.

وشملت هذه الخدمات «رسوم الخدمات ذات الطابع المحلي، المخالفات والغرامات المرورية، عوائد استغلال الفضاء العام، الرسوم على المحررات التي تصدرها البلدية»، إضافة إلى «عوائد الخدمات المحلية، مخالفات وغرامات الحرس البلدي، وعوائد إيجار واستثمار العقارات الواقعة في البلدية».

وحضت المادة الثانية من القرار وزير الحكم المحلى على إصدار القرارات اللازمة لمباشرة تحصيل الإيرادات ذات الطابع المحلى، فيما نصت مادته الثانية على عرض القرار على مجلس الوزراء لاعتماده في الاجتماع المقبل. أما المادة الرابعة فنصت على العمل بالقرار من تاريخ صدوره، وحضت الجهات المختصة على تنفيذه.