الزهراء لنقي: أي تلاعب بموعد الانتخابات سيؤدي إلى خلق أزمة وتراجع

عضوة ملتقى الحوار السياسي الليبي الزهراء لنقي. (البعثة الأممية)

قالت عضوة ملتقى الحوار السياسي الليبي الزهراء لنقي أن ملتقى الحوار لديه طبيعة خاصة وليس مؤسسة لها قانون ولوائح.

وأضافت لنقي خلال مداخلتها في ندوة تلفزيونية بثتها قناة «الوسط» بعنوان «الانتخابات في ظل التجاذبات السياسية» أن هدف خارطة الطريق سياسيا هو للوصول إلى نقاط وأهداف محددة ليبياً، وحذرت من أي تلاعب بموعد الانتخابات سيؤدي إلى خلق أزمة، وتراجع، قائلة ان موعد 24 ديسمبر «خط أحمر».

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وأشارت عضوة ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى أنه لا يمكن الحديث عن ضمان انتخابات حرة ونزيهة في 24 من ديسمبر بدون أن يقول الشعب الليبي كلمته.

ونوهت لنقي إلى أن مسألة انقطاع الكهرباء مرتبط باقتراب موعد الانتخابات حتى يصاب المواطنون بالإحباط، بحسب ما ذكرت.