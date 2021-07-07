رئيس «خارجية النواب» يبحث مع القنصل الإيطالي ملف الهجرة غير الشرعية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 يوليو 2021, 03:20 مساء
لقاء رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب والقنصل الإيطالي، 7 يوليو 2021، (الموقع الإلكتروني للمجلس)

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري مع القنصل الإيطالي في مدينة بنغازي كارلو باتوري، التنسيق في عدة مواضيع، مثل أزمة الهجرة غير الشرعية، وتسهيل التعاون التجاري وسفر رجال الأعمال والحالات العلاجية إلى إيطاليا.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات ومواجهة الأزمات المشتركة، إذ أكد العقوري أهمية إيطاليا في حوض البحر المتوسط، ودور القنصلية الإيطالية في بنغازي، مضيفا أن لجنة الخارجية حريصة على متابعة برامج التعاون التنموي مع روما، حسب بيان على موقع مجلس النواب الإلكتروني.

من جانبه، أكد باتوري حرص بلاده على تعزيز التعاون مع ليبيا، واستئناف العمل في طريق «امساعد - رأس اجدير»، مشيرا إلى افتتاح القنصلية في أقرب وقت.

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