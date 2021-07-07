بلدية بنغازي توضح الإجراءات المطلوبة لنقل الحالات الحرجة عبر الإسعاف الطائر

انضمام طائرة جديدة لجهاز الإسعاف الطائر, 29 ديسمبر 2020. (مطار معيتيقة)

قال المكتب الإعلامي ببلدية بنغازي، إن هناك عدة إجراءات مطلوب استيفاؤها لأجل نقل الحالات المرضية الحرجة عبر الإسعاف الطائر.

وتتضمن تلك الإجراءات تقديم تقرير طبي صادر حديثًا للحالة المرضية، إضافة إلى مسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد للمريض والمرافق، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وتشمل أيضًا تقديم صورة من جواز السفر للمريض والمرافق، وحجز في إحدى المصحات للرحلات الخارجية، والرسوم بالنسبة للرحلات الخارجية.

ولفت البيان إلى أن حالات النقل داخليًا بين المدن مجانًا، مشيرًا إلى أنه للاستفسار يمكن الاتصال بالأرقام التالية «0925115202، 0915115302».