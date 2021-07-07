بلدية بنغازي توضح الإجراءات المطلوبة لنقل الحالات الحرجة عبر الإسعاف الطائر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 يوليو 2021, 02:05 مساء
انضمام طائرة جديدة لجهاز الإسعاف الطائر, 29 ديسمبر 2020. (مطار معيتيقة)

قال المكتب الإعلامي ببلدية بنغازي، إن هناك عدة إجراءات مطلوب استيفاؤها لأجل نقل الحالات المرضية الحرجة عبر الإسعاف الطائر.

وتتضمن تلك الإجراءات تقديم تقرير طبي صادر حديثًا للحالة المرضية، إضافة إلى مسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد للمريض والمرافق، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وتشمل أيضًا تقديم صورة من جواز السفر للمريض والمرافق، وحجز في إحدى المصحات للرحلات الخارجية، والرسوم بالنسبة للرحلات الخارجية.

ولفت البيان إلى أن حالات النقل داخليًا بين المدن مجانًا، مشيرًا إلى أنه للاستفسار يمكن الاتصال بالأرقام التالية «0925115202، 0915115302».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اغتيال رئيس هايتي في منزله وإصابة زوجته
دولى
مشروع قرار تونسي بمجلس الأمن يدعو إثيوبيا لوقف ملء سد النهضة
عربى
إيطاليا طرفا أول في نهائي «يورو 2020» بعد عبور إسبانيا بركلات الترجيح
رياضة عالمية
تطورات «كورونا»: العالم تحت رحمة «دلتا».. وجهود إندونيسية لتأمين الأكسجين
عربى
شاهد مواجهة المحلة (0 × 3) أبوسليم في الدوري الليبي الممتاز.. بث مباشر
رياضة محلية
إسقاط طائرة مسيرة مفخخة فوق السفارة الأميركية في بغداد
دولى
استطلاع «بوابة الوسط» حول تطبيق لائحة الهبوط بالدوري الممتاز
رياضة محلية
مصر تبلغ إثيوبيا برفضها القاطع للملء الثاني لسد النهضة
دولى
النائب أبوبكر سعيد: أغلبية أعضاء المجلس موافقون على إصدار قانون الميزانية العامة
ليبيا
بريطانيا تعلن فتح الملاعب أمام الجماهير بالسعة الكاملة وبدون قيود
رياضة عالمية
هل يهدد الخلاف العلني النادر بين السعودية والإمارات بخصوص النفط بتفكيك «أوبك ...
اقتصاد
الدبيبة: موجة الحر فاقمت مشكلة الكهرباء.. وتعاقدنا مع شركات مصرية لإنشاء 4 محطات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة شبابية جديدة من «سيتروين»