رئيس «تسييري بنغازي» يبحث مع مسؤولي مبادرة نيقوسيا الخطة الزمنية لبرنامج التدريب

اجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي مع مسؤولي مبادرة نيقوسيا، 7 يوليو 2021، (بلدية بنغازي)

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري مع مسؤولي مبادرة نيقوسيا لدعم البلديات آلية العمل ومجالات التدريب والخطة الزمنية لبرنامج التدريب والملاحظات حيال البرنامج العام المقرر بدايته خلال شهر أكتوبر المقبل.

وتهدُف المبادرة إلى بناء القدرات وتقوية السلطات المحلية والخدمات الحكومية، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وضم وفد المبادرة المستشار الاستراتيجي لمشروع البلديات الليبية بها باناديتا أودو، ومسؤولة العلاقات الدولية بإقليم ترينتو الإيطالي إلينا أوليفي، ومستشار مشروع شراكة البلديات المُتوسطية ستيفانوا روسي، وهم القائمون على مشروع توطين التدريب بين البلديات والجامعات الليبية بمشروع المبادرة للتعليم المستمر، كما حضر اللقاء منسق المشروع بالمنطقة فرج نجم والمسؤولون عن متابعة وتنفيذ المشروع ببلديتي بنغازى وطبرق والجامعات المعنية.