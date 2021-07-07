الدبيبة يشكل لجنة وزارية خاصة بالانتخابات

الدبيبة يتحدث خلال لقاء تلفزيوني، 3 يوليو 2021. (بث مباشر)

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، قرارا يقضي بتشكيل لجنة خاصة بمتابعة الاستعدادات للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

ويترأس اللجنة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وتضم في عضويتها وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، وزيرة الدولة لشؤون المرأة، وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القنصيلة، وكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير، رئيس مصلحة الأحوال المدنية، رئيس الهيئة العامة للمعلومات، مندوب عن الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة.

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وحدد القرار مهام اللجنة في «التنسيق بين المؤسسات المختلفة للعمل على دعم وتنفيذ الانتخابات، والتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتقديم كل التسهيلات لها»، إضافة إلى «تفعيل الدور المناط بمؤسسات الدولة المختلفة في دعم الانتخابات، والإسهام في نشر التوعية بأهمية الانتخابات والمشاركة بها واحترام نتائجها».

كما تتضمن مهام اللجنة «المساهمة في تجهيز مركز إعلامي حكومي يشرف على المواكبة الإعلامية للانتخابات، وتنفيذ برامج وأنشطة متنوعة تسهم في توسيع المشاركة السياسية للمرأة والشباب»، علاوة على «أي مهام تكلف بها اللجنة من رئيس الوزراء».

وسمح القرار في مادته الثالثة للجنة بالاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في إنجاز مهامها، فيما كلفت المادة الرابعة رئيس اللجنة تقديم تقارير دورية إلى رئيس الوزراء. ونصت المادة الخامسة على العمل بهذا القرار من تاريخ صدور وحضت الجهات المختصة على تنفيذه.