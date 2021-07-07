الدبيبة يشكل لجنة وزارية خاصة بالانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 يوليو 2021, 12:59 صباحا
الدبيبة يتحدث خلال لقاء تلفزيوني، 3 يوليو 2021. (بث مباشر)

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، قرارا يقضي بتشكيل لجنة خاصة بمتابعة الاستعدادات للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

ويترأس اللجنة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وتضم في عضويتها وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، وزيرة الدولة لشؤون المرأة، وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القنصيلة، وكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير، رئيس مصلحة الأحوال المدنية، رئيس الهيئة العامة للمعلومات، مندوب عن الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة.

- الدبيبة يلزم مفوضية الانتخابات بالصرف في حدود مبلغ الـ50 مليون دينار

وحدد القرار مهام اللجنة في «التنسيق بين المؤسسات المختلفة للعمل على دعم وتنفيذ الانتخابات، والتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتقديم كل التسهيلات لها»، إضافة إلى «تفعيل الدور المناط بمؤسسات الدولة المختلفة في دعم الانتخابات، والإسهام  في نشر التوعية بأهمية الانتخابات والمشاركة بها واحترام نتائجها».

كما تتضمن مهام اللجنة «المساهمة في تجهيز مركز إعلامي حكومي يشرف على المواكبة الإعلامية للانتخابات، وتنفيذ برامج وأنشطة متنوعة تسهم في توسيع المشاركة السياسية للمرأة والشباب»، علاوة على «أي مهام تكلف بها اللجنة من رئيس الوزراء». 

وسمح القرار في مادته الثالثة للجنة بالاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في إنجاز مهامها، فيما كلفت المادة الرابعة رئيس اللجنة تقديم تقارير دورية إلى رئيس الوزراء. ونصت المادة الخامسة على العمل بهذا القرار من تاريخ صدور وحضت الجهات المختصة على تنفيذه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تطورات «كورونا»: العالم تحت رحمة «دلتا».. وجهود إندونيسية لتأمين الأكسجين
عربى
شاهد مواجهة المحلة (0 × 3) أبوسليم في الدوري الليبي الممتاز.. بث مباشر
رياضة محلية
إسقاط طائرة مسيرة مفخخة فوق السفارة الأميركية في بغداد
دولى
استطلاع «بوابة الوسط» حول تطبيق لائحة الهبوط بالدوري الممتاز
رياضة محلية
مصر تبلغ إثيوبيا برفضها القاطع للملء الثاني لسد النهضة
دولى
النائب أبوبكر سعيد: أغلبية أعضاء المجلس موافقون على إصدار قانون الميزانية العامة
ليبيا
بريطانيا تعلن فتح الملاعب أمام الجماهير بالسعة الكاملة وبدون قيود
رياضة عالمية
هل يهدد الخلاف العلني النادر بين السعودية والإمارات بخصوص النفط بتفكيك «أوبك ...
اقتصاد
الدبيبة: موجة الحر فاقمت مشكلة الكهرباء.. وتعاقدنا مع شركات مصرية لإنشاء 4 محطات
ليبيا
مدرب الأهلي بنغازي يقدم كشف حساب بعد الرحيل و8 شهور عملا ويبرئ الإدارة من ...
رياضة محلية
الدبيبة: طرحنا فكرة المقاطعات بسبب مشكلات في قانون المحافظات
ليبيا
بالكور: الحكومة مصرة على التوسع في الإنفاق دون خطة واضحة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة شبابية جديدة من «سيتروين»