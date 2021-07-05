الدبيبة يفتتح قسم عناية القلب والباطنة بمركز طبرق الطبي

جولة الدبيبة والوفد المرافق له بمركز طبرق الطبي، الأحد 4 يوليو 2021. (الإنترنت)

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قسم عناية أمراض القلب والباطنة بمركز طبرق الطبي والذي جرى صيانته مؤخرا، وذلك بحضور رئيس المجلس التسييري للبلدية فرج بوالخطابية ومدير عام المركز الدكتور فرج عبدالله الجالي.

وجاء الافتتاح الذي جرى مساء الأحد على هامش زيارة الدبيبة إلى مدينة طبرق رفقة عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية التي وصلها أمس، لحضور جلسة مجلس النواب المخصصة لقانون الميزانية العامة للعام 2021 المقدم من الحكومة.

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وقال المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي إن الدبيبة والوفد المرافق له قاموا بجولة تفقدية بمرافق المركز للوقوف على أهم الاحتياجات والنواقص المستعجلة التي يعاني منها المركز.

وأضاف المصدر أن مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي قدم لرئيس الوزراء شرحا وافيا عن إمكانيات المركز والعراقيل التي تواجه سير العمل واحتياجاته، مشيرإلى أن الدبيبة «وعد بوضع الحلول لها».