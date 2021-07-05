الدبيبة يبحث الاحتياجات العاجلة لطبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 يوليو 2021, 10:36 صباحا
لقاء الدبيبة مع أعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق، 4 يوليو 2021، (حكومة الوحدة)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع المجلس التسييري لبلدية طبرق، الاحتياجات العاجلة للمدينة، وما يمكن تنفيذه بشكل سريع.

جاء ذلك في لقاء أمس الأحد، حيث استعرض المجلس احتياجات طبرق فى عدة مجالات، منها الصحية التي تتعلق بتجهيز المركز الصحي في المدينة ببعض الأجهزة الحساسة والمهمة كالرنين المغناطيسي، إلى جانب إيفاد أطفال مرضى السرطان للعلاج بالخارج، الذين يحتاجون إلى زراعة النخاع الشوكي، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كما تطرق اللقاء إلى استكمال مشاريع، منها إنشاء محطة الكهرباء التي تحتاج إلى 30 مليون دينار، و تركيب التوربينات الأولى والثانية، وإدخالها ضمن الشبكة مع نهاية السنة، ومشاريع تتعلق بالمياه والصرف الصحي وأخرى بالزراعة والثروة الحيوانية كتوفير كميات مدعومة من الاعلاف لدعم المربيين، وتجهيز مديرية الأمن بالمعدات وتزويدها بـ 15 سيارة، واستكمال خمسة مدارس في المدينة، واستكمال الأعمال الجارية بالكورنيش بأسرع وقت ممكن، إلى جانب طريق عبدالفتاح يونس، كما طالب أعضاء المجلس بإعفاء الرسوم الجمركية بمنفذ السلوم البري.

ووعد الدبيبة في ختام اللقاء بدعم البلدية ومساعدتها في حل تحدياتها العاجلة، واستيفاء عدد من الاحتياجات بقدر الإمكان في ظل غياب ميزانية معتمدة.

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