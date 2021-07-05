الدبيبة: مستعدون لاستقبال أي لجنة يضعها مجلس النواب لمراقبة المصروفات

الدبيبة خلال جلسة مجلس النواب، 5 يوليو 2021، (صورة من بث مباشر)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن الحكومة مستعدة لاستقبال أي لجنة يضعها مجلس النواب لمراقبة المصروفات، معقبًا: «هدفنا هو خدمة الشعب، وأرجو أن تساعدونا».

وتابع: «نعمل كطرف واحد، وفي الصف الأول مع بعضنا، ونطلب منكم التقدير لأننا نستقبل المرضى كل يوم، وهناك مَن لا يملك بيتًا، والشعب يعاني»، حسب كلمته أمام المجلس اليوم الإثنين.

ولفت إلى أن محطة مياه طبرق معرضة للتوقف في أي وقت، ولابد من صيانتها، وفي البيضاء والجبل الغربي الوضع مماثل، معقبًا: «كل المصروفات في الفترة الماضية صُرفت أو ضاعت، والشعب يعاني، ولدينا 460 طفلًا في المستشفى الطبي يحتاجون زراعة نخاع شوكي».