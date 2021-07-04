بريطانيا وتونس تطالبان بالتركيز على «دعائم الاستقرار» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 يوليو 2021, 11:35 مساء
العلمان التونسي والبريطاني (الإنترنت)

أكدت كل من بريطانيا وتونس استعدادهما لمزيد تعزيز التنسيق والتشاور بخصوص عدد من الملفات المدرجة على أجندة مجلس الأمن الدولي خلال الفترة المقبلة، لاسيما ما يتعلق بالملف الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي بالوزير المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية وشؤون الكومنولث البريطانية جيمس كلافرلي، في إطار اجتماعات وزراء الشؤون الخارجية والتعاون من أجل التنمية لمجموعة العشرين، التي انعقدت مؤخرا بمدينة ماتارا الإيطالية.

الاتفاق على متابعة نتائج مؤتمر برلين الثاني
ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية اليوم الأحد، فقد أبرز المسؤولان أهمية متابعة مخرجات مؤتمر «برلين 2 » حول ليبيا، ومساعدة حكومة الوحدة الوطنية على استكمال المسار السياسي، وتركيز «دعائم الإستقرار في هذا البلد الشقيق».

وأوضحت الوزارة أن «دعائم الاستقرار تتمثل في الإسراع في تفكيك ونزع سلاح المليشيات المسلحة، وخروج المقاتلين الأجانب من ليبيا، بما يحفظ أمنها ويفتح المجال أمام الشعب الليبي لدخول مرحلة الإعمار والبناء».

وكان المسؤول البريطاني كلافرلي زار طرابلس في 10 يونيو الماضي، ودعا في مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى التخلص من المسلحين الأجانب، مؤكداً العمل على دعم ليبيا سياسياً واقتصادياً.

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