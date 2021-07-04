استكمال صيانة الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 04 يوليو 2021, 10:19 مساء
الدبيبة يشارك في إزاحة السواتر الرملية بالطريق الساحلي, 20 يونيو 2021. (الإنترنت)

قالت مصادر فنية تابعة لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وإدارة مشروعات الوسطى في سرت إن الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة لا يزال يخضع بشكل كامل للصيانة في الوقت الراهن، فيما تقوم بأعمال التنفيذ شركة سما للمقاولات برعاية اللجنة العسكرية المشتركة (لجنة العشرة).

وأوضحت المصادر لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد أن الطريق المقفل ببوابة 60 غرب سرت مند عام ونصف العام يخضع لأعمال إعادة تهيئة مع صيانة جميع الحفر والتكسيرات بالطريق الساحلي وتركيب جميع التجهيزات بالاضافة الي تركيب اجهزة تتبع ومراقبة دولية. وقد بدأت أعمال الصيانة فيه يوم 25 يونيو.

وأشارت المصادر إلى إنه من المقرر افتتاح الطريق بناء على اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة؛ فقد أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة فتح الطريق في 20 يونيو الماضي؛ غير أن ذلك كان من طرفه؛ إذ أكدت في وقت لاحق اللجنة العسكرية تأجيل فتح الطريق إلى حين حين إصلاح الأضرار الموجودة به، وتوزيع البوابات.

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