الدبيبة يتوقع حل أزمة الكهرباء بحلول نوفمبر

الدبيبة يتحدث خلال لقاء تلفزيوني، 3 يوليو 2021. (بث مباشر)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، إن الحكومة ستواصل «الضغط» على مسؤولي الكهرباء، بهدف إيجاد حلول عاجلة لأزمة الكهرباء، التي تعاني منها ليبيا منذ سنوات، متوقعا حل الأزمة بحلول شهر نوفمبر المقبل.

ودعا الدبيبة، خلال لقاء تلفزيوني أجاب خلاله عن تساؤلات المواطنين، إلى إعطاء الحكومة الفرصة للعمل على حل هذه الأزمة، لافتا إلى توفير عديد الميغاوات إلى الشبكة الكهربائية خلال الفترة المقبلة سواء عبر صيانات محطات الكهرباء أو تنفيذ مشاريع جديدة.

وأضاف: «عندما تحدثت عن حل مشكلة الكهرباء خلال ستة أشهر كنت أقصد الأشهر الستة بعد إقرار الميزانية».

بدوره، تحدث رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عن عديد المعوقات التي تواجه الشركة منذ سنوات مرتبطة بتطورات الأوضاع بالبلاد، موضحا عديد الإنجازات التي شهدتها الشبكة خلال الفترة المقبلة، متوقعا حلحلة الأزمة خلال الشهر الجاري.