بدء الجلسة الختامية لملتقى الحوار السياسي بجنيف

بدأ أعضاء ملتقى الحوار السياسي المجتمعون في جنيف منذ، الإثنين، بحثا عن توافق بشأن القاعدة الدستورية، جلستهم الختامية.

وكان من المفترض أن تنتهي اجتماعات ملتقى الحوار السياسي، الأربعاء، لكن اكتشاف حالة إصابة بفيروس «كورونا» تسبب في تأجيل الجلسة الختامية إلى، الخميس، قبل أن يعلن المبعوث الأممي يان كوبيش تمديد اجتماعات الملتقى ليوم إضافي.

وفي كلمته أمام جلسة الملتقى، أمس، تحدث كوبيش عن مداولات «صعبة» بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، وحض أعضاء الملتقى على ضرورة «تسوية الخلافات»، و«حل القضايا الخلافية» التي تقف «عائقا» أمام إجراء الانتخابات.