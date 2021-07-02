بدء الجلسة الختامية لملتقى الحوار السياسي بجنيف

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 يوليو 2021, 12:39 مساء

بدأ أعضاء ملتقى الحوار السياسي المجتمعون في جنيف منذ، الإثنين، بحثا عن توافق بشأن القاعدة الدستورية، جلستهم الختامية.

وكان من المفترض أن تنتهي اجتماعات ملتقى الحوار السياسي، الأربعاء، لكن اكتشاف حالة إصابة بفيروس «كورونا» تسبب في تأجيل الجلسة الختامية إلى، الخميس، قبل أن يعلن المبعوث الأممي يان كوبيش تمديد اجتماعات الملتقى ليوم إضافي.

وفي كلمته أمام جلسة الملتقى، أمس، تحدث كوبيش عن مداولات «صعبة» بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، وحض أعضاء الملتقى على ضرورة «تسوية الخلافات»، و«حل القضايا الخلافية» التي تقف «عائقا» أمام إجراء الانتخابات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن «يقدر» الشراكة مع الجزائر لدعم الاستقرار في ليبيا
ليبيا
حظر إعلانات إنقاص الوزن على «بينترست»
طب وصحة
نهائي «الكونفدرالية» بنكهة ليبية
رياضة محلية
ضبط شاحنة محملة بـ500 كيلوجرام حشيش متجهة من سبها إلى طبرق
ليبيا
أرقام وإحصائيات بعد انتهاء منافسات الجولة الـ15 من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
اليابان: البطيخ المربع ليس صالحا للأكل
كوجينة
أول ضحية للطاعون رجل عاش قبل 5 آلاف سنة
طب وصحة
في رسالة إلى كوبيش.. 16 عضوا بملتقى الحوار السياسي يطالبون بالعودة إلى مخرجات ...
ليبيا
السفارة الأميركية: البيت الأبيض والكونغرس يراقبون ملتقى الحوار السياسي
ليبيا
«الحقيبة الملغومة» تفتح سجالًا معلنًا بين الرئاسي والحكومة: من يُسمي وزير ...
ليبيا
كاركاتير خيري - القاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر
كاريكاتير
«ريتش»: 12.3% ارتفاعا بتكلفة سلة الإنفاق على الغذاء في ليبيا.. وقفزة قياسية في ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فنان فلسطيني يناضل ضد الاحتلال بـ«غرافيتي» على الجدار الإسرائيلي