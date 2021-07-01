كوبيش: يجب أن يخرج ملتقى الحوار السياسي بنتيجة حول آلية الانتخابات نهاية اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 يوليو 2021, 03:24 مساء
كوبيش خلال إلقائه كلمة في جلسة ملتقى الحوار، 1 يوليو 2021، (صورة من بث مباشر)

قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش إن ملتقى الحوار السياسي الليبي عليه الخروج نهاية اليوم الخميس بنتيجة حول آلية إجراء الانتخابات.

وتابع أن مداولات أمس الأربعاء «كانت صعبة ويجب تسوية الخلافات»، مشيرا إلى أهمية حل القضايا الخلافية التي تقف عائقا أمام إجراء الانتخابات، حسب كلمته في جلسة الملتقى اليوم الخميس.

وطالب أعضاء الملتقى بالعمل «بشكل صارم» على الوصول إلى اتفاق على القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة في 24 ديسمبر.

وأكمل كوبيش: «ليس لدينا الوقت وليس لدينا من سبب جيد لتوسيع هذه المناقشة أو لإدخال قضايا قد تؤدي إلى تأجيل هذه الانتخابات»،

وأضاف موجها حديثه إلى الأعضاء: «هذه الجلسة هي فرصتك للارتقاء إلى مسؤوليتكم التاريخية».

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