الزناتي والنجار يتفقدان الإجراءات الاحترازية في مطار معيتيقة لمجابهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 يوليو 2021, 11:17 صباحا
الزناتي والنجار خلال تفقدهما مطار معيتيقة، 30 يونيو 2021، (وزارة الصحة)

تفقد وزير الصحة علي الزناتي ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار مطار معيتيقة الدولي، لتفقد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد وسلالاتها المتحورة.

وتابع الوزير الإجراءات المتبعة في المنفذ، حيث دعا الركاب والموظفين إلى الالتزام بارتداء الكمامات، حسب مقطع فيديو منشور على صفحة الوزارة في موقع فيسبوك للزيارة أمس الأربعاء.

كما أصدر ‏رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة قرارين بشأن تقرير بعض الأحكام واتخاذ التدابير اللازمة حيال مكافحة وباء كورونا، ويقضيان برفع حالة الاستعداد في مراكز العزل والمنافذ الحدودية لمجابهة السلالة المتحورة من فيروس كورونا «دلتا» الشهيرة بالسلالة الهندية.

وعقد الدبيبة أمس اجتماعا وزاريا لبحث تداعيات انتشار الفايروس في دول الجوار وآلية مجابهته، ضم الاجتماع وزراء الصحة، والداخلية، والاقتصاد والتجارة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه.

وطالب الجهات المختصة إلى متابعة الوضع الوبائي في الدول المجاورة، التي تعاني من أوضاع سيئة من انتشار كورونا، ووضع الضوابط الصحية اللازمة في المنافذ البرية والجوية.

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