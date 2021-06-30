الدبيبة: ضوابط صحية في المنافذ البرية والجوية لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يونيو 2021, 08:22 مساء
الدبيبة يترأس اجتماعا وزاريا لمتابعة مستجدات وضع جائحة «كورونا» في البلاد، 30 يونيو 2021. (المكتب الإعلامي للحكومة)

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الأربعاء، مع وزير الصحة بحضور وزيري الداخلية، والاقتصاد والتجارة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وخصص الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء لمتابعة مستجدات وضع جائحة «كورونا» في البلاد.

وحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، «وجه الدبيبة الجهات المختصة إلى متابعة الوضع الوبائي في الدول المجاورة، التي تعاني أوضاعًا سيئة من انتشار كورونا».

كما وجه رئيس الحكومة بوضع «الضوابط الصحية اللازمة في المنافذ البرية والجوية». وشدد على «ضرورة التنسيق بين وزارات الداخلية والصحة والمواصلات بشأن الضوابط المقترحة بالمنافذ».

وزير الصحة : وضع جائحة كورونا في بلادنا يعتبر مرضيًا
من جهته أكد وزير الصحة أن «وضع جائحة كورونا في بلادنا يعتبر مرضيًا، ومعدل الانتشار أصبح في انحسار مقارنة بالأشهر الماضية».

وتقدم رئيس الحكومة بالشكر لكافة الأطقم الطبية والطبية المساعدة لجهودهم المميزة في هذه الظروف الصعبة، وأصدر تعليماته بصرف كافة مستحقاتهم مقابل أعمالهم.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 236 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 196 حالة شفاء، وحالتي وفاة.

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