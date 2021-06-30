236 إصابة جديدة وحالتا وفاة جراء «كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يونيو 2021, 11:04 صباحا
النشرة الوبائية ليوم الأربعاء 30 يونيو 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل 236 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 196 حالة شفاء، وحالتي وفاة.

وقال المركز، في بيان منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، الثلاثاء، 2750 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 2514 عينة، وإيجابية 236 عينة بنسبة 8.5% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا منذ بداية الجائحة في مارس 2020، إلى 193 ألفا و474 حالة، بينها 11 ألفا و894 نشطة، و178 ألفا و387 شفاء، و3193 وفاة، فيما بلغ عدد المطعمين ضد الوباء 381 ألفا و264 شخصا.

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