إجراءات لمجابهة المتحور الهندي من «كورونا» في المنافذ الحدودية

شعار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، (أرشيفية: الإنترنت)

اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة القرار رقم 160، الذي يقر بعض الأحكام لمجابهة فيروس كورونا المستجد «المتحور الهندي» بالمنافذ الحدودية.

وتشمل الإجراءات القادمين من الدول المصنفة من قبل منظمة الصحة العالمية عالية الخطورة «المناطق الحمراء»، حسب القرار.

وسيقدم الوافدون من تلك الدول تحليل «PCR» لا تزيد مدته عن 48 ساعة، صادر من المراكز المعتمدة هناك، وبطاقة البيانات الصحي، مع قياس درجة الحرارة لهم، وإجراء الاختبارات عند الضرورة.

وتتولى وزار الصحة إعلان المراكز المعتمدة للتحاليل، وتسمية الدول المستهدفة من خلال نشرات دورية، وتتخذ بالتنسيق مع وزارة الداخلية الإجراءات الخاص بالحجر الصحي، إذا تطلب ذلك، وفقا للبروتوكول المتبع بالخصوص، ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره.

كما صدر عن الدبيبة قرار رقم 133 بنقل المقر الرئيسي لشركة سوق الأوراق المالية لمدينة بنغازي، وقرار رقم 159 بتقرير بعض التدابير الوقائية لمجابهة كورونا.